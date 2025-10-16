Sevgili Oğlak, bugün senin için bir dizi heyecan verici olayların kapısını aralayacak gibi görünüyor. Güneş ve Jüpiter arasındaki kare pozisyonunun etkisi altında, bugün enerjin biraz mesafeli ama bir o kadar da güvenilir olacak. Bu duruşun, partnerini etkileme potansiyeline sahip. Onun bu kararlı ve güvenilir enerjinden oldukça etkileneceğini söyleyebiliriz. Şimdi, ilişkinin nereye gittiğini konuşma vakti de geldi.

Bekar Oğlak burçları içinse, bugün iş yerinden bir flört başlama ihtimali var. Unutma, 'saygı, çekimin başlangıcıdır.' Bu durum, aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Bu yüzden, bugünü en iyi şekilde değerlendirmen ve olumlu enerjini etrafına yayman önemli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…