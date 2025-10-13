Sevgili Oğlak, bugün aşkın gezegeni Venüs, dengenin burcu Terazi'ye geçiş yaparak romantik hayatında bazı önemli değişikliklerin kapısını aralıyor. Bu değişiklikler, aşk hayatında mesafe ve güven arasında bir denge kurmayı gerektiriyor. Bu denge, partnerinle arandaki bağı daha da güçlendirirken, birbirinizi destekleme kapasitenizi de artıracak.

Bu dengenin sağlanması, aşkınızı daha da derinleştirecek ve ilişkinizi sağlamlaştıracak bir etkiye sahip. Belki de artık partnerinle arandaki sınırları aşmanın ve ona tam anlamıyla sarılmanın zamanı geldi. Ancak unutma, kendini aşka tamamen bırakabilmek için partnerine güvenmek şart. Peki, ona güveniyor musun? Bu sorunun cevabını kendine dürüstçe ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…