14 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Ekim Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugünlerde gökyüzünün en romantik gezegeni Venüs, adaletin ve dengeyi temsil eden Terazi burcunda yerini alıyor. Bu durum, genellikle statü ve başarı odaklı ruhuna farklı bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Bedeninin 'statü' arzusu yerine 'denge' isteğine odaklanman gerektiğini hatırlatıyor.

Uzun saatler boyunca çalışma tempon, boyun, omuz veya bel ağrılarına neden olabilir. Kendini daha iyi hissetmek ve sağlığını korumak için duruşunu düzeltmeye özen göster. Bu, sadece ağrılarını hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda genel sağlığına da olumlu bir etki yapacak.

Güzellik anlayışında da bir değişiklik söz konusu olabilir. Bugün, bakımdan çok rahatlık arıyorsun. Belki de bu, Venüs'ün Terazi burcundaki geçişinin getirdiği denge ve huzur enerjisiyle ilgilidir. Kendini rahat hissetmek ve huzur bulmak, bugün en önemli önceliğin olmalı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

