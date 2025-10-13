Sevgili Oğlak, bugünlerde gökyüzünün en romantik gezegeni Venüs, adaletin ve dengeyi temsil eden Terazi burcunda yerini alıyor. Bu durum, genellikle statü ve başarı odaklı ruhuna farklı bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Bedeninin 'statü' arzusu yerine 'denge' isteğine odaklanman gerektiğini hatırlatıyor.

Uzun saatler boyunca çalışma tempon, boyun, omuz veya bel ağrılarına neden olabilir. Kendini daha iyi hissetmek ve sağlığını korumak için duruşunu düzeltmeye özen göster. Bu, sadece ağrılarını hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda genel sağlığına da olumlu bir etki yapacak.

Güzellik anlayışında da bir değişiklik söz konusu olabilir. Bugün, bakımdan çok rahatlık arıyorsun. Belki de bu, Venüs'ün Terazi burcundaki geçişinin getirdiği denge ve huzur enerjisiyle ilgilidir. Kendini rahat hissetmek ve huzur bulmak, bugün en önemli önceliğin olmalı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…