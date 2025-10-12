onedio
13 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ekim Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün başını ve boynunu korumakla ilgili birkaç ipucu vereceğiz. Bilgisayar veya telefon ekranına uzun süre bakmak, baş ağrılarını tetikleyebilir. Bu nedenle, gözlerini korumak için düzenli aralıklarla ekranından uzaklaş ve biraz dinlen.

Biliyoruz ki gün boyunca sürekli olarak bilgisayar başında olmak zorunda kalabilirsin. Ancak, bu durumun baş ağrılarına neden olabileceğini unutma. Bu yüzden, belirli aralıklarla gözlerini ekranın ışığından koruyun ve biraz dinlen. Ayrıca, gün içinde stresle başa çıkmak için küçük nefes egzersizleri yapmayı dene. Nefes egzersizleri, seni sakinleştirecek ve stresini azaltacaktır. Öte yandan bugün spora başlamak için de bir harika olacaktır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

