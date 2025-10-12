Sevgili Oğlak, bugün hayatının o önemli dönem noktalarından birini konuşacağız. Hayatında belirli bir süredir devam eden ve köklü değişiklikler getiren bir süreçten geçiyorsun. Bu süreçte duygularının da bir dönüşüm yaşadığını hissediyor musun? Belki de kalbinde taşıdığın sevgi, artık eskisi gibi parlak değil. Eski sevgiline bakarken gözlerindeki o ışığı bulamıyor olabilirsin.

Eğer bu durumda isen belki de artık ayrılık zamanı gelmiştir, ne dersin? Evet, ayrılık her zaman zor bir karardır ve genellikle biraz acı verir. Ancak bazen, bu zor adımı atmak, kalbini rahatlatmak için gereklidir. Bu veda, belki de ilk başta seni biraz üzebilir. Ancak emin ol, bu ayrılık sonrasında kalbinde oluşacak boşluk, seni rahatlatacak ve iyi gelecektir. Şimdi yeni bir yol bulman ve özgürlüğünü keşfetmen için ne yapman gerektiğini artık biliyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…