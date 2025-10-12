Sevgili Oğlak, yeni bir haftaya giriş yaparken seni biraz zorlayacak bir tempoyla karşı karşıya kalacaksın. İş hayatızda yoğunluk artabilir ve bazı projelerde beklenmedik aksaklıklarla karşılaşabilirsin. Ancak endişelenme, sabırlı ve planlı bir yaklaşım bu durumu kolaylıkla yönetmene yardımcı olacak. Hızlı, yoğun ve dinamik başlayan haftanın programını henüz baştan yaparsan, işler tıkır tıkır yolunda gidebilir.

Öte yandan bu dönemde köklü bir değişimi de düşün deriz. Yurt dışında çalışmak ya da eğitim almak istiyorsan, önüne beklenmedik bir fırsat çıkabilir. Önüne koyulan belgeleri imzalamak kadar kolay bir şekilde uluslararası projelerde yerini alabilirsin. Peki, bu dönüşüme hazır mısın? Düzenini tamamen değiştirecek cesaretin varsa; yeni bir iş, yeni bir sektör ve hatta yeni bir ülkede bambaşka bir düzen sana kendini iyi hissettirecektir.

Gelelim aşka! Hayatında köklü değişikliklerden söz ettiğin bu süreçte duyguların da değişebilir. Artık ona eskisi gibi sevgi ile bakamıyor olabilir misin? Eğer öyle ise vakit kaybetmeden ayrılık için o zor ama gerekli adımı atmalısın. Bu veda seni biraz üzse de kalbini rahatlatacak ve sana iyi gelecektir. Belki de yeni bir yol ve özgürlük için ihtiyacın olan budur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…