Sevgili Oğlak, bugün biraz dikkatli olmanda fayda var! Venüs ile Neptün arasındaki karşıtlık, kariyer hayatında iletişim hatalarına yol açabilir. Bir e-posta, belki bir toplantı ya da bir teklif, istediğin gibi anlaşılmayabilir. Bu yüzden yazılı konularda biraz daha özenli olmanı tavsiye ederiz.

İçinde yükselen ilham dalgası seni heyecanlandırıyor olabilir. Ama aceleci olma! Yeni fikirlerini hemen uygulamaya koymak yerine, bir kenara not al mesela. Hayallerini gerçekleştirmek için stratejik bir plan da yap ve biraz bekle. Gerçeklik kontrolü yaptıktan sonra ise harekete geç! İşte bu süreçlerden adım adım geçmek seni gerçek başarıya götürecektir. Kendine güven!

Biraz da aşk konuşmaya var mısın? Bugün, duygularında bir karışıklık hissediyor olabilir misin? Partnerinin davranışlarını çözmekte zorlanabilirsin, mesela! Venüs, hislerini bulanıklaştırırken yönünü bulmakta zorlanman normal. Bu yüzden hafta sonunu ilişkinin yüzeysel konularına odaklanarak geçirmelisin. Derin mevzular için ise yeni haftayı beklemelisin. Ama eğer bekarsan, sosyal çevrenden gelen bir flört enerjisi kapını çalabilir. Her ne kadar kendini aşka bırakmak istesen de bugün bir yabancıya hemen güvenmek yerine, durumu biraz zamana bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…