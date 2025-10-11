Sevgili Oğlak, bugün belki de duygusal bir labirentin içinde hissediyor olabilirsin, ne dersin? Gökyüzündeki Venüs ve Neptün'ün karşıt konumları, aşk hayatında biraz bulanıklığa neden olabilir. Partnerinin davranışlarını çözümlemekte zorlanabilirsin, belki de onun hareketlerini yanlış yorumluyor olabilirsin. Venüs'ün bu etkisiyle duyguların biraz karma karışık olabilir, bu yüzden kendini kaybolmuş hissetmen oldukça normal.

Hafta sonunu, ilişkinin daha hafif ve yüzeysel konularına ayırmanı öneririz. Derin ve karmaşık konuları ele almak için daha uygun bir zamanı beklemekte fayda var. Belki de yeni hafta, bu konuları daha net bir şekilde ele alman için daha uygun bir zaman olabilir.

Eğer bekar bir Oğlak'san, sosyal çevrenden gelen bir flört enerjisi seni bekliyor olabilir. Biraz heyecanlanabilirsin, belki de kalbin hızla çarpmaya başlar. Ancak, bugün yeni birine hemen güvenmek yerine, durumu biraz zamana bırakmanı öneririm. Zamana bırakmak, her zaman daha sağlıklı sonuçlar doğurur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…