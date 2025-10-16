Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz farklı ve heyecanlı bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş ve Jüpiter arasındaki kare pozisyonu, seni adeta bulutların üzerindeki hedeflerine doğru uçmaya davet ediyor.

İş hayatında, belki de beklenmedik bir şekilde, büyük bir sorumluluk üstlenme ihtimalin var. Bu durumda, tüm gözler senin üzerinde olacak ve herkesin senden beklediği tek şey mükemmellik. Her zaman olduğu gibi, planlı ve düzenli tarzın bu durumda seni bir adım öne çıkaracak. Ancak bugün, detaylara fazla odaklanmamaya çalışmalısın. Büyük resmi görmek ve genel perspektiften bakmak, senin için daha yararlı olabilir.

Finansal durumunla ilgili olarak ise, büyüme ve genişleme isteğin artıyor. Jüpiter, seni genişlemeye ve büyümeye çağırıyor. Ancak Güneş'ten gelen bir uyarı var: Her yatırımın hemen karşılığını beklememelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…