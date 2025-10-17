onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Ekim Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
18 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ekim Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün astrolojik enerjilerin yoğun olarak iskelet sistemini ve özellikle diz eklemlerini hedef aldığını söyleyebiliriz. Bu durum, vücudunda belirli hassasiyetlerin oluşmasına neden olabilir.

Özellikle ağır yükler kaldırmaktan bugün kaçınmanı öneriyoruz. Bu tür efor sarf etmek, dizlerinde ve genel iskelet sisteminde aşırı yüklenmelere yol açabilir. Unutma ki, sağlık her şeyden önemli ve bugün biraz daha kendine dikkat etmen gerekiyor. Ayrıca, gün içinde esneme hareketleri yapmanı da tavsiye ediyoruz. Bu hareketler, kaslarının ve eklemlerinin gevşemesine yardımcı olurken, aynı zamanda olası ağrıları da hafifletebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

