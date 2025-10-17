Sevgili Oğlak, bugün kariyer yaşamını ciddi anlamda etkileyebilecek Güneş ve Chiron karşıtlığı üzerine sohbet edeceğiz. Bu evrensel karşıtlık, geçmişin tozlu raflarında kalmış bazı olayları ve duyguları yeniden karşınıza çıkarabilir. Belki de bir üstünü belki de bir amirinin ağzından çıkan birkaç kelime, kalbini kıymetli bir kristal gibi çatlatıp kırabilir. Ancak unutma, bu tür durumlar seni aslında daha da güçlendirir, hedeflerini yeniden gözden geçirmene ve onlara daha sıkı sarılmanı yardımcı olur.

Ayrıca, sınırlarını finansal konularda da zorlamayı ihmal etmemelisin. Kalıpların dışına çıkmanın tam da zamanı! Belki ailenle ilgili bir konuda, belki de gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili bir durumda karar mercii olabilirsin. Köklü ve büyük bir yatırım planı, doğal olarak seni biraz tedirgin edebilir. Neyse ki bu durum aynı zamanda içinde bulunan gücü göstermeni de sağlayacak bir fırsattır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…