Sevgili Oğlak, bugün Güneş ile Chiron'un karşı karşıya geliyor. Bu karşıtlık ise sana duygusal mesafeni biraz daha azaltmanın, kalbini biraz daha açmanın aslında yararına olacağını fısıldıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin sunduğu desteği kabul etmekten çekinme. Unutma ki destek almak zayıflık değil, aksine güç göstergesidir. Kendini ona bırakmanın, duygusal yüklerinden biraz olsun sıyrılmanın da tam zamanı olabilir. Belki bu hafta sonu, biraz rahatlama ve kendini sevdiklerine emanet etme fırsatı bulabilirsin...

Öte yandan, eğer bekarsan, bugün mevcut bir dostluk ilişkisi yeni ve sıcak bir aşka dönüşebilir. Belki de uzun zamandır sadece arkadaş olarak gördüğün biri, aslında kalbinin anahtarını elinde tutuyor olabilir. Gözlerini ve kalbini açık tut. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...