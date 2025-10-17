onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Ekim Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
18 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2025 - 18:05

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

18 Ekim Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Güneş ile Chiron'un karşı karşıya geliyor. Bu karşıtlık ise sana duygusal mesafeni biraz daha azaltmanın, kalbini biraz daha açmanın aslında yararına olacağını fısıldıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin sunduğu desteği kabul etmekten çekinme. Unutma ki destek almak zayıflık değil, aksine güç göstergesidir. Kendini ona bırakmanın, duygusal yüklerinden biraz olsun sıyrılmanın da tam zamanı olabilir. Belki bu hafta sonu, biraz rahatlama ve kendini sevdiklerine emanet etme fırsatı bulabilirsin...

Öte yandan, eğer bekarsan, bugün mevcut bir dostluk ilişkisi yeni ve sıcak bir aşka dönüşebilir. Belki de uzun zamandır sadece arkadaş olarak gördüğün biri, aslında kalbinin anahtarını elinde tutuyor olabilir. Gözlerini ve kalbini açık tut. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...

