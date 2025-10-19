Sevgili Oğlak, bugün senin günün! Merkür ve Mars'ın kavuşumu, senin enerjini ve motivasyonunu tavan yaptırıyor. Bu enerji ile Pazartesi sendromu nedir unutacaksın. Haftanın ilk gününde bile enerji dolu, adeta koşarak işlerine sarılır bir halde güne başlayacaksın. İşte bu rakiplerini geride bırakmanı sağlayan en büyük silahın olacak.

Zaten kariyerinde hızlı ve hareketli bir gün seni bekliyor. Ancak bu hız sana hiç de zor gelmiyor, aksine verimliliğini artırıyor. Projelerini süratle toparlıyor, fikirlerini kararlı ve güçlü bir şekilde ortaya koyuyorsun. Bu kavuşum, seni detaylarda bile rekabetçi bir oyuncu haline getirirken yeni fikirler ortaya atmak ve kendini göstermek konusunda da cesur ol.

Sırada aşk var! Ne yalan söyleyelim, havada aşk kokusu da var. Günlük rutinin içindeki küçük jestler büyük bir önem kazanmak üzere. Belki bir kısacık bir not, belki birlikte içilen bir kahve ya da ince düşünülmüş bir jest her şeyi değiştirebilir. Mars, tutkuyu yüreğine getirirken, Merkür bu tutkuyu kelimelere dökmeni sağlıyor. Bu iki gezegenin gücünü kullan ve aşk için hoş sürprizlere odaklan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…