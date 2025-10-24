Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde Merkür ve Jüpiter arasında oluşan üçgen, seni iç dünyanda huzura kavuşturuyor. Aynı zamanda da daha stratejik düşünmeye sevk ediyor. İş hayatında perde arkasında yürüttüğün planlar hızla ilerliyor; finansal konularda bir çözüm bulabilir ya da iyi bir haber alabilirsin. Ayrıca ruhsal olarak da yenilenme sürecine giriyorsun.

Kariyerinde detaylara olan dikkatin ve disiplinli yaklaşımın, başarıyı adeta bir mıknatıs gibi çekiyor. Merkür ve Jüpiter arasındaki üçgen, uzun vadeli projelerde başarıyı adeta garanti ediyor. Bugün yaptığın planlamalar ve stratejik kararlar, önümüzdeki haftalarda seni önemli fırsatların kucağına bırakacak. Sabırlı ol, emeğin karşılığını almaya belki de hiç olmadığın kadar yakınsın!

Havada aşk kokusu var! Aşk hayatında ise bugün derin ve anlamlı bağlara ihtiyaç duyabilirsin. Merkür ile Jüpiter üçgeninin etkisi ile partnerinle arandaki güveni güçlendirmek ya da duygusal sınırlarını netleştirmek isteyebilirsin. Bunun için ise sonunda samimi ve kendini tamamen açtığın anlamlı bir konuşma yapabilirsin. Gelelim bekar Oğlak burçlarına! Geçmişte kaldığını ve kapandığını sandığın bir konu yeniden gündeme gelebilir. Hatta bu eski aşk kapını çaldığında, ona bir şans daha vermek isteyebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…