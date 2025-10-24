Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında derinliklere dalmak ve anlamlı ilişkilere adım atmak isteyebilirsin. Gökyüzündeki Merkür ve Jüpiter'in olumlu etkileşimi, partnerinle arandaki güven bağını daha da sağlamlaştırma ve duygusal sınırlarını belirginleştirme arzusu uyandırabilir.

Bu durum, belki de uzun zamandır yapmayı düşündüğün ama bir türlü cesaret edemediğin bir konuşmayı gündeme getirebilir. Kendini tamamen açabileceğin, samimiyetini ortaya koyabileceğin bu konuşma, ilişkine yeni bir boyut kazandırabilir.

Peki, bekar Oğlak burçları ne yapmalı? Geçmişte kaldığını düşündüğün ve kapattığını sandığın bir konu, bugün yeniden hayatına girebilir. Belki de eski aşkına bir şans daha vermek isteyebilirsin... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…