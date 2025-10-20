Sevgili Oğlak, bugün iş ve özel hayatın arasındaki dengeler değişiyor. Zira, bugün gökyüzündeki enerjiler gibi aşk hayatını da yönetecek olan Terazi burcundaki Yeni Ay, aranda statü farkı olan kişilerle ya da iş ilişkisi kuruduğun bir yabancıyla sınayabilir kalbini!

Tam da bu noktada kalbini tamamen iş temposuna gömmekten vazgeçmelisin! Bunun yerine dengeyi korumalı, kalbine de kulak vermelisin. Aşka yer açmanın tam zamanı. İş hayatında biriyle yakınlaşarak ortak hedeflerinizi gelecek planına dönüştürme şansın olduğunu da unutma. Tabii bu Yeni Ay'da zaten bir birlikteliğin varsa, ilişkindeki roller de değişebilir. Artık ilişkini de işin gibi bir sorumluluk olarak görmeyi bırakma zamanı! Şimdi aşka teslim olmanın ise tam vakti... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…