21 Ekim Salı Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
21 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2025 - 18:06

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 21 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 

21 Ekim Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün iş ve özel hayatın arasındaki dengeler değişiyor. Zira, bugün gökyüzündeki enerjiler gibi aşk hayatını da yönetecek olan Terazi burcundaki Yeni Ay, aranda statü farkı olan kişilerle ya da iş ilişkisi kuruduğun bir yabancıyla sınayabilir kalbini! 

Tam da bu noktada kalbini tamamen iş temposuna gömmekten vazgeçmelisin! Bunun yerine dengeyi korumalı, kalbine de kulak vermelisin. Aşka yer açmanın tam zamanı. İş hayatında biriyle yakınlaşarak ortak hedeflerinizi gelecek planına dönüştürme şansın olduğunu da unutma. Tabii bu Yeni Ay'da zaten bir birlikteliğin varsa, ilişkindeki roller de değişebilir. Artık ilişkini de işin gibi bir sorumluluk olarak görmeyi bırakma zamanı! Şimdi aşka teslim olmanın ise tam vakti... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

