21 Ekim Salı Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

21 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

20.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ekim Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Yeni Ay sana bir hatırlatma yapıyor: Yoğun iş temponun içerisinde bedenini ihmal etme! Özellikle omurga, dizler ve genel kas iskelet sistemin bu dönemde ekstra ilgi ve bakım bekliyor. Bilgisayar başında geçirdiğin uzun saatler boyunca doğru oturduğundan emin ol. Belki bir yastık yardımıyla oturma pozisyonunu düzeltebilirsin. Uzun süre hareketsiz kaldığında ise küçük esneme molaları vermeyi unutma. Bu, hem kaslarının rahatlamasına yardımcı olur, hem de zihnini yeniler.

Biraz da kendine zaman ayır, bugün! Mesela bir masaj randevusu al. Eğer zamanın yoksa, evde sıcak bir duş almayı dene. Biraz meditasyon, yoga ya da stres atmanı sağlayacak diyaloglar da sana iyi gelebilir. Sevdiklerinle konuş. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

