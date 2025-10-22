Sevgili Oğlak, bugün bir süredir içinde biriktirdiğin duyguların yüzeye çıktığı bir gün olacak. Ancak, biz yine de seninle bir kez daha paylaşalım; bugün seni arkadaşlıktan aşka sürükleyecek bir enerji hakim. Sosyal çevrenden biri, belki de hiç beklemediğin biri, kalbini çalmaya aday olabilir.

Güneş'in Akrep burcunda olduğu bu dönemde, aşk daha sezgisel, daha derin ve biraz da kaderin izlerini taşıyor. Bu gizemli ve çekici enerji, kalbinin derinliklerinde sakladığın duyguları ortaya çıkarabilir. Belki de uzun süredir gizli bir aşkın peşindesin, belki de bir arkadaşına karşı hissettiğin duyguların farkına yeni yeni varıyorsun. İşte tam da bu noktada, kader devreye giriyor. Söylenemeyen, dile getirilemeyen duygular bir anda gerçeğe dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…