Sevgili Oğlak, bugün seni bir enerji patlaması bekliyor, adeta bir enerji bombası gibi patlayacak ve etrafına pozitif enerji saçacaksın! Gökyüzünde Merkür ve Mars'ın göz kırpışı, seni bir üretkenlik maratonuna sürüklüyor. İş hayatında yoğun bir trafikle karşılaşabilirsin, ama bu durum senin enerjini yükseltiyor ve işine olan tutkunu daha da alevlendiriyor. Yani, bir anlamda, işlerin yoğunluğu senin için bir enerji kaynağı olacak.

Gününü kusursuz bir şekilde yönetme yeteneğin, seni bu yoğunluk içinde bile herkesten bir adım öne çıkarabilir. Zihnin ve bedenin bir uyum içinde çalışıyor ve bu durum, verimlilik rekorlarını altüst etmene yardımcı olabilir. Bu dönemde görev değişiklikleri ya da yeni sorumluluklarla karşı karşıya kalabilirsin. Ancak Mars'ın ileriye doğru itici gücü, Merkür'ün detaylara olan dikkatiyle birleşiyor ve bu sayede hızlı ilerlerken kaliteden ödün vermeyeceğine eminiz. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…