Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz gökyüzü hareketlerinden bahsetmek istiyoruz. Jüpiter, Yengeç burcunda geri hareketine başlıyor. Bu durum, özellikle ilişkiler alanında sana 'denge' konusunu hatırlatıyor. Bu, özellikle ortaklık ilişkilerini gözden geçirmen gereken bir dönem.

Geçmişten kalan bazı konuların yeniden gündeme gelebileceği bir süreç başlıyor. Ancak bu sefer, bu konuların çözümü de beraberinde geliyor. Yani aslında bu, sorunları çözme ve yeni bir sayfa açma fırsatı! Bu durumu bir fırsat olarak görmenizi öneriyoruz. Çünkü her zorluk, aslında bir fırsattır. Ve unutmayın, bu dönemde gökyüzü size 'Sabırla geri dön, ama güçlü çık' mesajını veriyor.

Öte yandan Jüpiter'in dengeli ve adil yaklaşımı ile ortaklıklarında daha adil bir paylaşım isteği içinde olduğunu hissedebilirsin. Belki de bir kontrat ya da anlaşma üzerinde yeniden düşünme ve revize etme zamanı gelmiştir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…