Sevgili Oğlak, bugün senin için bir şölen günü olacak gibi görünüyor! Güneş ve Jüpiter arasındaki olumlu üçgen, senin için adeta 'emeklerinin karşılığını alma' enerjisiyle dolup taşıyor. İş hayatında gösterdiğin istikrarlı çabanın meyveleri nihayet toplanmaya hazır. Üstlerinden alacağın takdir, projelerinden elde edeceğin sonuçlar, belki de yeni bir pozisyon teklifi, tüm bunlar seni bekliyor olabilir.

Maddi açıdan da güvenlik alanını genişletmeye hazırsın. Hafta sonu olmasına rağmen, gelecek planlarını yapmak için mükemmel bir gün. Stratejik bir şekilde düşün, ama bu kez kendine biraz daha inanç katmayı unutma.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise her zaman olduğu gibi kontrollü tavrını biraz gevşetme zamanı geldi. Partnerin belki de senden duygusal bir yakınlık bekliyor olabilir. Bekarsan, hayatına yeni giren bir kişi seni alışılmışın dışına çıkarabilir. Bugün kalbini planlama ve kontrol etme ihtiyacından ziyade, içtenlikle açmayı dene. Jüpiter sana gösteriyor ki; bazen en büyük güç, duygularını saklamamakta yatıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…