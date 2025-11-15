Sevgili Oğlak, Güneş ve Jüpiter arasındaki olumlu üçgen, bugün senin için adeta bir şölen havası yaratıyor. Aşk hayatındaki kontrollü ve dikkatli tavrını bir kenara bırakıp biraz daha rahatlamaya ne dersin?

Partnerinin senden, belki de uzun zamandır beklediği duygusal bir yakınlık var. Belki de bu, onunla daha derin bir bağ kurman için mükemmel bir fırsat olabilir. Eğer bekar isen, hayatına yeni giren bir kişi, seni alışkın olduğun düzenden çıkarabilir. Bu kişi, belki de hayatına yeni bir soluk, yeni bir heyecan getirebilir. Bugün, kalbini planlama ve kontrol etme ihtiyacından ziyade, içtenlikle açmayı dene. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…