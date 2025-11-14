Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında bazı değişiklikler olabileceğini belirtmek istiyoruz. Ay ve Neptün'ün karşıt duruşu, duygusal dünyanda bazı dalgalanmalara neden olabilir. Uzun süredir gözünü diktiğin o özel kişiye karşı hislerinde bir soğuma fark edebilirsin. Kalbinden yükselen sesler, daha önce hiç olmadığı kadar derinlerden gelebilir. Bu durumda, yalnızlığı seçmek senin için daha cazip bir seçenek haline gelebilir. Bu durum, mevcut ilişkinin sona erebileceğinin bir işareti olabilir. Ancak dikkatli ol, ihanetin kıskacında olabilirsin ve bu durum, aklını karıştırabilir.

Öte yandan, Neptün'ün etkisi altında bekarsan, anlık heveslere kapılabilirsin. Bu durum, senin için heyecan verici olabilir. Lakin karşındaki kişinin kalbini kırabilir. Unutma aşk bir oyun değil ve herkesin duyguları önemlidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…