Sevgili Oğlak, bugün aşk rüzgarları etrafında sade ve gerçekçi bir enerjiyle esiyor. Aşk hayatında, en küçük jestlerin bile büyük bir mutluluk yaratma potansiyeli olduğunu unutma. Belki bir çiçek, belki de birlikte izlenen bir film... Bunlar, ilişkinin sağlamlığı için oldukça önemli olan kaliteli zamanı oluşturuyor.

Abartıya kaçmadan, sade ve samimi bir şekilde partnerine olan duygularını ifade et. Unutma, aşkta en önemli olan şey, sağlam bir bağ kurabilmek. Bu bağ, sadece büyük jestlerle veya maddi hediyelerle değil, duygusal anlamda da kurulabilir.

Bugün, Jüpiter'in karşıtlığından gelen enerjiyi de hissetmeye başlayabilirsin. Bu enerji, hayatına büyük mutluluklar getirebilir. Bu yüzden, gerçek duygularla aşka sarıl ve bu enerjiyi en iyi şekilde kullan. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…