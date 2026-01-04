Sevgili Oğlak, yılın ilk pazartesi sabahına, taptaze ve özel bir enerji ile uyanıyorsun. Güneş ile Satürn'ün oluşturduğu altmışlık, senin için gün boyunca bir enerji kaynağı olacak. Bu enerji, özellikle aşk hayatında bazı değişimlere neden olabilir.

Günün öne çıkan temaları güven, sadakat ve istikrar olacak. Aşk hayatında belki de ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde bu kavramları hissedeceksin. Bu, belki sessiz ama kesinlikle derin bir yakınlaşmayı beraberinde getirecek. Bu yakınlaşma, eğer bir ilişkin varsa, ilişkinin bağlarını daha da sağlamlaştıracak.

Ama eğer aşkı arıyorsan, bugün senin için oldukça önemli bir gün olabilir. Ciddi bir tanışma gündeme gelebilir. Bu tanışma, hayatının aşkı olabilir. Bu kişiyle tanıştığında, aşkın seni sarıp sarmaladığını hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…