Sevgili Oğlak, yeni güne hazır mısın? Zira bu dönemde Güneş, Yay burcunda parlıyor! İşte bu, seni görünmeyen ama o kadar da güçlü bir hazırlık enerjisiyle sarıyor. Bu enerji, kariyerinde içten içe bir planlama, perde arkası çalışmalar, strateji oluşturma ve yenilenme arzusu yaratıyor. Dışarıdan bakıldığında belki sakin ve huzurlu görünüyorsun ama kafanın içinde bir sonraki adımın tüm detaylarıyla ilgili bir fırtına kopuyor.

Tam da bu aşamada uzun vadeli kararlar, geleceğe yönelik yatırımlar, hatta iş değişikliğine dair düşünceler ya da yeni bir projenin temellerini atmak bugün zihninde şekillenebilir. Haliyle bu dönemde her şeyi sistematik bir şekilde ilerletme yeteneğin artarken, kulis konuşmaları veya gizli gelişmeler de senin lehine işleyebilir. Ayrıca Yay enerjisi, seni ruhsal olarak kabarttığı için motivasyonun da tavan yapabilir. Görünen o ki bugün hedefine ulaşmak için adeta yorulmayacak, yorulduğunda bile pes etmeyeceksin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise beklenmedik bir telaş sarabilir seni! Zira Yay burcuna geçen Güneş'teki değişim, belki de partnerinle gelecek planları yapma fikrinden kaçırabilir seni. Belki de derin meseleleri konuşmak da ilişkiden uzaklaşmanı sağlayabilir. Kısacası, bugün aşkı fazla abartmadan olduğu gibi yaşamak ve anlık heveslere kapılmak senin için çok daha uygun olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…