Sevgili Oğlak, yeni bir güne uyanırken, Güneş'in Yay burcunda parladığını biliyor muydun? Bu durum seni görünmeyen, ancak son derece güçlü bir hazırlık enerjisiyle kuşatıyor. Bu enerji, kariyerinde derinlemesine bir planlama, perde arkası hareketlilik, strateji geliştirme ve yenilenme isteği yaratıyor. Dışarıdan bakıldığında belki sakin ve huzurlu bir tablo çiziyorsun, ancak kafanın içinde bir sonraki adımın tüm detaylarıyla ilgili bir fırtına kopuyor.

Tam da bu aşamada, uzun vadeli kararlar, geleceğe yönelik yatırımlar, hatta iş değişikliği düşünceleri ya da yeni bir projenin temellerini atma fikri, bugün zihninde canlanabilir. Bu dönemde, her şeyi sistematik bir şekilde ilerletme yeteneğin artarken, kulis konuşmaları veya gizli gelişmeler de senin lehine dönebilir. Yay burcunun enerjisi, seni ruhsal olarak yükselttiği için motivasyonun da zirve yapabilir. Görünüşe göre bugün, hedefine ulaşmak için dur durak bilmeden çalışacak, yorulduğunda bile pes etmeyeceksin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…