Sevgili Oğlak, yeni bir güne enerjik bir başlangıç yapmaya hazır mısın? Çünkü bu dönemde, gökyüzünde parlak bir şekilde ışıldayan Güneş, Yay burcunda yer alıyor. Bu durum, aşk hayatında beklenmedik bir hareketlilik ve heyecan yaratabilir. Yay burcuna geçiş yapan Güneş'in enerjisi, belki de seni partnerinle geleceğe dair planlar yapma düşüncesinden uzaklaştırabilir.

İlişkilerde derin konuları gündeme getirmek, bazen ilişkiden soğumana neden olabilir. Bu nedenle bugün, aşkı fazla abartmadan, olduğu gibi yaşamak ve anlık heveslere kapılmak senin için çok daha uygun olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…