Sevgili Oğlak, bugün senin için oldukça etkileyici ve duygusal bir gün olacak gibi görünüyor. Akrep burcunda meydana gelen Yeni Ay, sosyal çevrendeki bazı yakınlaşmaları ve belki de beklenmedik aşkı beraberinde getiriyor.

Belki de uzun zamandır tanıdığın, ama hiç bu açıdan bakmadığın biri, bugün hayatına bambaşka bir renk katacak. Bu kişi, belki de hiç beklemediğin bir anda, tam da ihtiyaç duyduğun bir anda karşına çıkabilir. Bu kişiyle yaşayacağın duygusal yakınlaşma, adeta karşı konulamaz bir aşka dönüşebilir. Bu aşk, hayatına yeni bir anlam katabilir ve senin için unutulmaz bir deneyim olabilir.

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu dönemde partnerinle arandaki bağın daha da güçleneceğini göreceksin. Dayanışma ve güç birliği duygularının daha da arttığı bu dönemde, ilişkinde yeni bir sayfa açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…