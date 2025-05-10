Yapay Zeka Cevaplıyor: Gelecekte Dünyada Sovyetlerde Olduğu Gibi Bir Ekonomik Devrim Yaşanır mı?

Sovyetler'in devriminde görülen en büyük sorunlardan biri, bireysel özgürlüklerin baskılanmasıydı. Gelecekte yaşanabilecek ekonomik devrim ise bu hatalardan ders çıkaran, bireyin yaratıcılığını merkeze alan bir sistem olmalı. Hem sosyal adalet hem de özgürlük dengesini sağlayan, teknolojiyle desteklenen katılımcı sistemler mümkün. İsveç, Hollanda, Uruguay gibi bazı ülkelerde küçük çaplı bu tür modeller test ediliyor bile. Devletin, şirketin ve bireyin sınırlarının yeniden çizildiği bir döneme giriyoruz. Bu da klasik devrim tanımını değiştiriyor: Artık silahlı kalkışmalar değil, sistem içi kodların yeniden yazılması söz konusu. Kısacası gelecek devrim, devrim gibi görünmeyebilir ama etkisi çok daha derin olabilir.