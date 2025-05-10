Yapay Zeka Cevaplıyor: Gelecekte Dünyada Sovyetlerde Olduğu Gibi Bir Ekonomik Devrim Yaşanır mı?
Dünya son yıllarda ekonomik krizlerle, teknolojik devrimlerle ve toplumsal eşitsizliklerle adeta sarsılıyor. Kapitalizme olan güven gün geçtikçe eriyor, sosyal medya üzerinden yeni sistemler tartışılıyor. Peki, bu gidişat bizleri Sovyetler dönemindeki gibi radikal bir ekonomik devrime sürükler mi? Yapay zekaya sorduk, o cevapladı! Haydi birlikte bakalım!
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Sovyet devrimi ne tür bir ekonomik modeldi?
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Günümüzde bu tür bir devrimin zeminleri var mı?
Teknoloji, yeni nesil ekonomik devrimlerin motoru olabilir mi?
Kapitalizmin krizi bu süreci tetikler mi?
Yapay zeka ve otomasyonun getirdiği yeni sınıf, teknoproletarya.
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Merkezi planlama yerine dağıtık ve kooperatif ekonomiler mi geliyor?
İklim krizi ve kaynak savaşları ekonomik yapıları nasıl etkiler?
Geleceğin ekonomik devrimi: post-kapitalist ama anti-totaliter.
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