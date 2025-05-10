Araştırmaya Göre Spor Yaparken Zaman Gerçekten Daha Yavaş Akıyor Olabilir

İngiltere ve Hollanda’dan araştırmacılar bu algının bilimsel temelini incelemek için 33 kişiyle bir deney yaptı. Katılımcılar sabit bisiklet üzerinde egzersiz yaparken zaman algıları ölçüldü. Katılımcılardan, içlerinden 30 saniyeyi saymaları istendi ve sonuçlar gerçekten dikkat çekiciydi. Egzersiz sırasında zaman algıları yaklaşık yüzde 9 oranında yavaşladı; yani 30 saniye olarak hissettikleri süre, gerçekte yaklaşık 33 saniyeye denk geldi.

Özellikle en yorucu egzersizlerde bu fark çok daha büyük oldu. Katılımcılar 2.500 metre bisiklet sürdüğünde zaman algılarındaki sapma yüzde 25’e kadar çıktı.