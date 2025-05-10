Araştırmaya Göre Spor Yaparken Zaman Gerçekten Daha Yavaş Akıyor Olabilir
Spor yaparken dakikaların bitmek bilmediğini düşünenlerden misiniz? Emin olun bu his, yalnızca size özgü değil. Araştırmalar, egzersiz sırasında beynimizin zaman algısının değiştiğini gösteriyor. Özellikle yorucu aktivitelerde bu algı daha belirginleşiyor. Dahası, yapılan deneyler bunun sadece his değil ölçülebilir bir gerçek olduğunu ortaya koyuyor. Sporun zamanı uzatıyormuş gibi hissettirmesinin arkasında oldukça ilginç nedenler var.
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Mesela en sevdiğiniz oyunu oynarken bir saat göz açıp kapayıncaya kadar geçerken, spor salonunda geçirilen birkaç dakika sonsuz gibi gelebiliyor.
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Uzmanlara göre bu durum, tamamen vücudun verdiği doğal bir tepki.
Bazıları için bu durum spor yapmayı daha zor hale getirse de uzmanlar bunun bir avantaja dönüştürülebileceğini söylüyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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