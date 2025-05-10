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Araştırmaya Göre Spor Yaparken Zaman Gerçekten Daha Yavaş Akıyor Olabilir

Araştırmaya Göre Spor Yaparken Zaman Gerçekten Daha Yavaş Akıyor Olabilir

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 13:32

Spor yaparken dakikaların bitmek bilmediğini düşünenlerden misiniz? Emin olun bu his, yalnızca size özgü değil. Araştırmalar, egzersiz sırasında beynimizin zaman algısının değiştiğini gösteriyor. Özellikle yorucu aktivitelerde bu algı daha belirginleşiyor. Dahası, yapılan deneyler bunun sadece his değil ölçülebilir bir gerçek olduğunu ortaya koyuyor. Sporun zamanı uzatıyormuş gibi hissettirmesinin arkasında oldukça ilginç nedenler var.

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Mesela en sevdiğiniz oyunu oynarken bir saat göz açıp kapayıncaya kadar geçerken, spor salonunda geçirilen birkaç dakika sonsuz gibi gelebiliyor.

Mesela en sevdiğiniz oyunu oynarken bir saat göz açıp kapayıncaya kadar geçerken, spor salonunda geçirilen birkaç dakika sonsuz gibi gelebiliyor.

İngiltere ve Hollanda’dan araştırmacılar bu algının bilimsel temelini incelemek için 33 kişiyle bir deney yaptı. Katılımcılar sabit bisiklet üzerinde egzersiz yaparken zaman algıları ölçüldü. Katılımcılardan, içlerinden 30 saniyeyi saymaları istendi ve sonuçlar gerçekten dikkat çekiciydi. Egzersiz sırasında zaman algıları yaklaşık yüzde 9 oranında yavaşladı; yani 30 saniye olarak hissettikleri süre, gerçekte yaklaşık 33 saniyeye denk geldi. 

Özellikle en yorucu egzersizlerde bu fark çok daha büyük oldu. Katılımcılar 2.500 metre bisiklet sürdüğünde zaman algılarındaki sapma yüzde 25’e kadar çıktı.

Uzmanlara göre bu durum, tamamen vücudun verdiği doğal bir tepki.

Uzmanlara göre bu durum, tamamen vücudun verdiği doğal bir tepki.

Araştırmacılar, egzersiz sırasında fiziksel aktivitenin beyinde artmış bir farkındalık hali yarattığını ve bunun zamanın daha yavaş geçtiği hissine yol açtığını belirtiyor. Yani hareket halindeyken beynimiz daha fazla sinyal algılıyor ve bu da saniyelerin daha uzunmuş gibi algılanmasına sebep oluyor. 

Tehlikeli ya da rahatsız edici durumlarda olayların adeta ağır çekimde gerçekleştiğini hissederiz; işte spor yaparken de beyin, fiziksel zorlukları algılayarak benzer bir etki yaratıyor. Özellikle yorucu egzersizler sırasında beyin, yaşadığı fiziksel rahatsızlıkları yoğun şekilde kaydediyor ve zamanı olduğundan daha uzunmuş gibi hissettiriyor.

Bazıları için bu durum spor yapmayı daha zor hale getirse de uzmanlar bunun bir avantaja dönüştürülebileceğini söylüyor.

Bazıları için bu durum spor yapmayı daha zor hale getirse de uzmanlar bunun bir avantaja dönüştürülebileceğini söylüyor.

Egzersizleri daha eğlenceli hale getirerek bu algıyı hafifletmek mümkün. Ayrıca bu bilgi spor yaparken performansı artırmak ve motivasyonu yükseltmek için de kullanılabilir. Örneğin, spor esnasında zamanı daha hızlı geçirmenin yolları aranabilir ya da bu algıyı değiştirerek egzersizi daha çekici hale getirmek mümkün olabilir. Beynimizin bu oyununu bilerek hareket etmek, egzersiz rutinlerimizi daha verimli hale getirebilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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