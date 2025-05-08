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Bilim İnsanlarına Göre Kediler ve Köpekler Gitgide Birbirine Daha Çok Benziyor

Bilim İnsanlarına Göre Kediler ve Köpekler Gitgide Birbirine Daha Çok Benziyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.05.2025 - 16:05

Kediler ve köpekler bambaşka türler ama son yıllarda birbirlerine o kadar fazla benziyorlar ki 'Acaba mı?' demeden geçemiyoruz. Eğer siz de fark ettiyseniz yalnız değilsiniz. Araştırmalar gerçekten de iki türün giderek aynı özellikleri göstermeye başladığını söylüyor. Bu durumun arkasında şaşırtıcı bir sebep var. Üstelik sağlıklı da değil.

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İlk bakışta İran kedisiyle bir pug köpeğinin ortak hiçbir yönü yokmuş gibi görünebilir çünkü aralarında tam 50 milyon yıllık evrimsel bir fark var.

İlk bakışta İran kedisiyle bir pug köpeğinin ortak hiçbir yönü yokmuş gibi görünebilir çünkü aralarında tam 50 milyon yıllık evrimsel bir fark var.

Ancak biyolog Abby Grace Drake ve ekibi, tam 1810 tane kedi ve köpek kafatasını taradıktan sonra ilginç bir durum keşfetti. Farklı geçmişlere sahip bu iki türün bazı ırklarında kafatası şekilleri neredeyse birbirinin aynısı! Normalde evrimde “divergent” yani ayrışma denilen süreç işler, türler zamanla farklılaşır.

Ancak burada tersi olmuş; kediler ve köpekler, insanların etkisiyle benzer özellikler geliştirmiş. Özellikle basık suratlı türler olan İran kedileri ve puglar buna en iyi örnek.

Bu değişimin arkasındaki en büyük etken aslında biziz, yani insanlar.

Bu değişimin arkasındaki en büyük etken aslında biziz, yani insanlar.

Kediler ve köpekler evcilleştirildikçe kafatası yapıları daha çeşitli hale geldi ama aynı zamanda bazı özellikler de birbirine benzemeye başladı. Özellikle insanlar, maalesef ki bebeksi yüz hatlarına bayılıyor. 

İşte bu yüzden basık suratlı kediler ve köpekler daha popüler. Bilim insanları buna “sosyal uyarıcı” diyor. Yani bu hayvanların yüzleri bizde bakım verme içgüdüsünü tetikliyor. Ancak bu sevimlilik, hayvanların sağlığını ciddi anlamda riske atıyor.

Drake ve ekibinin çalışmaları, evcil hayvanların kafatası şekillerinin artık vahşi akrabalarından çok daha uç noktalarda olduğunu gösteriyor.

Drake ve ekibinin çalışmaları, evcil hayvanların kafatası şekillerinin artık vahşi akrabalarından çok daha uç noktalarda olduğunu gösteriyor.

Örneğin vahşi köpekler ve kediler doğada uzun suratlı olurken, biz insanlar evdeki dostlarımızı daha basık suratlı hale getiriyoruz. Bu da solunum problemleri, nörolojik rahatsızlıklar ve doğum sıkıntıları gibi pek çok sağlık sorununa yol açıyor. İngiltere’de 2024’te yayınlanan bir raporda, aşırı fiziksel özelliklere sahip hayvanların üretilmesinin ciddi refah sorunları yarattığı belirtildi.

Uzmanlar artık bu tarz hayvanların üretimine sınırlama getirilmesi gerektiğini savunuyor çünkü sağlıkları için büyük risk söz konusu.

Sevimlilik uğruna yapılan seçici üretim, aslında doğanın işleyişine büyük bir müdahale. Sadece birkaç on yılda, milyonlarca yıllık evrimsel farklılıklar neredeyse silindi.

Sevimlilik uğruna yapılan seçici üretim, aslında doğanın işleyişine büyük bir müdahale. Sadece birkaç on yılda, milyonlarca yıllık evrimsel farklılıklar neredeyse silindi.

Biz insanlar, hayvanların görünüşünü şekillendirirken bazen onların sağlığını ve yaşam kalitesini göz ardı edebiliyoruz. Bu yüzden sevimlilik uğruna neleri feda ettiğimizi iyi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü doğanın dengesini değiştirmek sandığımızdan çok daha büyük sonuçlar doğurabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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