Bilim İnsanlarına Göre Kediler ve Köpekler Gitgide Birbirine Daha Çok Benziyor
Kediler ve köpekler bambaşka türler ama son yıllarda birbirlerine o kadar fazla benziyorlar ki 'Acaba mı?' demeden geçemiyoruz. Eğer siz de fark ettiyseniz yalnız değilsiniz. Araştırmalar gerçekten de iki türün giderek aynı özellikleri göstermeye başladığını söylüyor. Bu durumun arkasında şaşırtıcı bir sebep var. Üstelik sağlıklı da değil.
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İlk bakışta İran kedisiyle bir pug köpeğinin ortak hiçbir yönü yokmuş gibi görünebilir çünkü aralarında tam 50 milyon yıllık evrimsel bir fark var.
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Bu değişimin arkasındaki en büyük etken aslında biziz, yani insanlar.
Drake ve ekibinin çalışmaları, evcil hayvanların kafatası şekillerinin artık vahşi akrabalarından çok daha uç noktalarda olduğunu gösteriyor.
Sevimlilik uğruna yapılan seçici üretim, aslında doğanın işleyişine büyük bir müdahale. Sadece birkaç on yılda, milyonlarca yıllık evrimsel farklılıklar neredeyse silindi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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