Bilim İnsanlarına Göre Kediler ve Köpekler Gitgide Birbirine Daha Çok Benziyor

Ancak biyolog Abby Grace Drake ve ekibi, tam 1810 tane kedi ve köpek kafatasını taradıktan sonra ilginç bir durum keşfetti. Farklı geçmişlere sahip bu iki türün bazı ırklarında kafatası şekilleri neredeyse birbirinin aynısı! Normalde evrimde “divergent” yani ayrışma denilen süreç işler, türler zamanla farklılaşır.

Ancak burada tersi olmuş; kediler ve köpekler, insanların etkisiyle benzer özellikler geliştirmiş. Özellikle basık suratlı türler olan İran kedileri ve puglar buna en iyi örnek.