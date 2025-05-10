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Land Rover Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Land Rover Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 14:02

Birleşik Krallık'ın otomobil üreticisi Land Rover, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır güven ve konforu bir arada sunan SUV modelleriyle en prestijli otomobil üreticileri arasında yer alan Land Rover, klasikleşen modelleriyle bu ay da tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu? 

İşte, Mayıs 2025 Land Rover güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
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Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover, yenilenen Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın tercih edilen modellerinden Range Rover, bu ay 26.607.642 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Land Rover tarafından belirlenen azami anahtar teslim fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Ancak fiyatların opsiyonel özelliklere göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

Range Rover Fiyat Listesi Mayıs 2025

Range Rover Fiyat Listesi Mayıs 2025

Range Rover Standart Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 26.607.642 TL 

  • SV - 31.176.906 TL

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 27.007.997 TL 

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 29.356.787 TL 

  • SV - 36.128.001 TL 

Range Rover Long Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 27.582.418 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 26.816.523 TL 

  • SV - 34.806.207 TL

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 27.303.911 TL 

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 30.418.597 TL 

  • SV - 39.870.446 TL

Range Rover Sport Fiyat Listesi Mayıs 2025

Range Rover Sport Fiyat Listesi Mayıs 2025

Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 18.165.383 TL

  • AUTOBIOGRAPHY - 19.174.973 TL

Benzin - Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 19.749.394 TL

Range Rover Velar Fiyat Listesi Mayıs 2025

Range Rover Velar Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • S 1.997 cc - 204 bg - 8.539.609 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 9.464.341 TL

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Mayıs 2025

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • S 1.498 cc - 160 bg - 4.688.876 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 5.129.484 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 5.834.456 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 6.177.151 TL

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Land Rover Discovery Fiyat Listesi Mayıs 2025

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Mayıs 2025

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 12.386.352 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 13.448.162 TL

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Mayıs 2025

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Mayıs 2025

  • S 1.498 cc - 269 bg - 6.108.612 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 6.588.384 TL

Land Rover Defender Fiyat Listesi Mayıs 2025

Land Rover Defender Fiyat Listesi Mayıs 2025

Defender 110 - Benzin Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 11.660.579 TL 

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 12.218.138 TL 

  • X 1.997 cc - 300 bg - 14.366.780 TL 

  • SEDONA EDITION 1.997 cc - 300 bg - 13.210.865 TL

Defender 110 - Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • OCTA 4.395 cc - 635 bg - 27.598.708 TL 

  • OCTA EDITION ONE 4.395 cc - 635 bg - 30.366.377 TL 

Defender 130 - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg - 16.233.237 TL 

  • X 2.997 cc - 300 bg - 19.035.719 TL

Defender 90 Hard Top - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • S 2.997 cc - 200 bg - 4.562.030 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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