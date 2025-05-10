Land Rover Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Birleşik Krallık'ın otomobil üreticisi Land Rover, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır güven ve konforu bir arada sunan SUV modelleriyle en prestijli otomobil üreticileri arasında yer alan Land Rover, klasikleşen modelleriyle bu ay da tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu?

İşte, Mayıs 2025 Land Rover güncel fiyat listesi