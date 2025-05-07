Mini Fiyat Listesi Mayıs 2025! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

BMW grup çatısı altında faaliyet gösteren Mini Cooper, Mayıs ayı fiyatlarını duyurdu. Spor araba denilince akla ilk gelen markalar arasında yerini alan Mini, genç ve dinamik kitlenin tercihi oluyor. Yıllar geçse de değişmeyen modern çizgisi, şıklığı ve dinamik tarzıyla adından söz ettiren markanın güncel fiyatları da otomobil tutkunlarının radarında yer alacak gibi görünüyor. Peki, Mini Cooper, benzinli veya elektrikli Countyrman fiyatları ne kadar oldu?

İşte Mini'nin Mayıs ayı kampanyaları ve fiyat listesi

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