Neler Konuşuldu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti Heyeti Görüştü
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti’nin Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Öztürk Türkdoğan’dan oluşan heyeti toplantı yaptı.
Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrasında kameraların karşısına geçen Gülistan Kılıç Koçyiğit, toplantının konu başlıklarını açıkladı.
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DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, görüşmede en önemli başlığın Abdullah Öcalan’ın çalışma koşulları olduğunu söyledi.
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"Hasta mahpusların cezaevinden çıkması gerekiyor."
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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