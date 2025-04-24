onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Neler Konuşuldu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti Heyeti Görüştü

Neler Konuşuldu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti Heyeti Görüştü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.04.2025 - 13:12 Son Güncelleme: 24.04.2025 - 13:18

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti’nin Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Öztürk Türkdoğan’dan oluşan heyeti toplantı yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrasında kameraların karşısına geçen Gülistan Kılıç Koçyiğit, toplantının konu başlıklarını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, görüşmede en önemli başlığın Abdullah Öcalan’ın çalışma koşulları olduğunu söyledi.

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, görüşmede en önemli başlığın Abdullah Öcalan’ın çalışma koşulları olduğunu söyledi.

Öncelikli konuşma başlığımızın İmralı’da bulunan, 27 Şubat çağrısıyla da Türkiye’deki bir dönemin kapısını aralayan, Kürt sorununda demokratik çözümünde yeni bir eşik atlamamızı sağlayan sayın Öcalan’ın çalışma ve sağlık koşullarının olduğunu ifade etmek isterim. 

Sayın bakana tecrit koşullarında Öcalan’ın katkı sunamayacağını, sürecin ilerletilmesinin sayın Öcalan’ın koşullarının en önemli başlık olduğunu, bu koşullarının amasız düzeltilmesi gerektiğini kendilerine ifade ettik.'

"Hasta mahpusların cezaevinden çıkması gerekiyor."

"Hasta mahpusların cezaevinden çıkması gerekiyor."

Türkiye’deki adalet sistemiyle ilgili de çok geniş sorunlar var. En önemli başlık da hasta mahpuslardı. Bu konuda hızla düzenleme yapılmasını, adli tıp raporu verenlerin salıverilmesi görüşümüzü ve taleplerimizi ilettik.

Yine kamuoyunda Covid yasası olarak bilinen ve cezaevinde şartlı salıverilme koşullarını düzenleyen ama örgütlü suçları istisna tutan bir infaz düzenlemesi var. Örgütlü suçların istisna tutan meselenin kaldırılmasını, eşitlikçi bir yaklaşımın gözetilmesi gerektiğini söyledik.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın