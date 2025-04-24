Neler Konuşuldu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti Heyeti Görüştü

“Türkiye’deki adalet sistemiyle ilgili de çok geniş sorunlar var. En önemli başlık da hasta mahpuslardı. Bu konuda hızla düzenleme yapılmasını, adli tıp raporu verenlerin salıverilmesi görüşümüzü ve taleplerimizi ilettik.

Yine kamuoyunda Covid yasası olarak bilinen ve cezaevinde şartlı salıverilme koşullarını düzenleyen ama örgütlü suçları istisna tutan bir infaz düzenlemesi var. Örgütlü suçların istisna tutan meselenin kaldırılmasını, eşitlikçi bir yaklaşımın gözetilmesi gerektiğini söyledik.”