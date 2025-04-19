Sırrı Süreyya Önder’in Çocukluk Arkadaşı Konuştu: ''Öyle Kalp Kriziyle Falan Ölmez'

Adıyamanlı Ferit Binzet ise Adıyamanlıların Sırrı Süreyya Önder için dua ettiğini söyleyerek, ''Hepimizi çok üzdü. Adıyaman'ın bağrından çıkmış, kendini yetiştirmiş, geliştirmiş hem kültürel anlamda hem sanat anlamda hem sinema sektörü anlamında. Kendisine Adıyaman'dan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Ailesiyle, sevdikleriyle birlikte yine hayatına devam eder. Yaşamı zorluklarla geçmiş, zor işlerle mücadele etmiş. Bu kent için örnek insanlardan birisi. Özellikle son günlerde barış süreci görüşmeleri sırasında, sanırım yoğun bir tempo içerisinde, kendisini de ihmal etmiş. Umarım en kısa zamanda yapılan operasyonlar sonucunda tekrar sağlığına kavuşur. Adıyaman'da herkes Sırrı Süreyya'yı çok sever. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı herkes çok üzgün' diye belirtti.