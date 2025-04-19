Sırrı Süreyya Önder’in Çocukluk Arkadaşı Konuştu: ''Öyle Kalp Kriziyle Falan Ölmez'
Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisi süren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in çocukluk arkadaşı Zeynal Abidin Kıymaz, 'Öyle kalp kriziyle falan ölmez. Hayata tutunma açısından dirençli birisi, dua ediyoruz' dedi.
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.
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Zeynal Abidin Kıymaz, Sırrı Süreyya Önder hakkında "Sırrı ile çocukluk arkadaşıyız. Sırrı'nın rahatsızlık geçirdiğini öğrendim, çok üzüldüm. Sırrı'yı tanıyorum, öyle kalp kriziyle falan ölmez. Bu ifade ile onun hayata tutunma açısından dirençli birisi olduğunun altını çizmeye çalıştım" dedi.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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