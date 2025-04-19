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Sırrı Süreyya Önder’in Çocukluk Arkadaşı Konuştu: ''Öyle Kalp Kriziyle Falan Ölmez'

Sırrı Süreyya Önder’in Çocukluk Arkadaşı Konuştu: ''Öyle Kalp Kriziyle Falan Ölmez'

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.04.2025 - 12:11

Kalp krizi geçiren ve yoğun bakımdaki tedavisi süren DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in çocukluk arkadaşı Zeynal Abidin Kıymaz, 'Öyle kalp kriziyle falan ölmez. Hayata tutunma açısından dirençli birisi, dua ediyoruz' dedi.

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtılan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in çocukluk arkadaşı Zeynal Abidin Kıymaz gazetecilere konuştu.

Zeynal Abidin Kıymaz, Sırrı Süreyya Önder hakkında "Sırrı ile çocukluk arkadaşıyız. Sırrı'nın rahatsızlık geçirdiğini öğrendim, çok üzüldüm. Sırrı'yı tanıyorum, öyle kalp kriziyle falan ölmez. Bu ifade ile onun hayata tutunma açısından dirençli birisi olduğunun altını çizmeye çalıştım" dedi.

Zeynal Abidin Kıymaz, Sırrı Süreyya Önder hakkında "Sırrı ile çocukluk arkadaşıyız. Sırrı'nın rahatsızlık geçirdiğini öğrendim, çok üzüldüm. Sırrı'yı tanıyorum, öyle kalp kriziyle falan ölmez. Bu ifade ile onun hayata tutunma açısından dirençli birisi olduğunun altını çizmeye çalıştım" dedi.

Adıyamanlı Ferit Binzet ise Adıyamanlıların Sırrı Süreyya Önder için dua ettiğini söyleyerek, ''Hepimizi çok üzdü. Adıyaman'ın bağrından çıkmış, kendini yetiştirmiş, geliştirmiş hem kültürel anlamda hem sanat anlamda hem sinema sektörü anlamında. Kendisine Adıyaman'dan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Ailesiyle, sevdikleriyle birlikte yine hayatına devam eder. Yaşamı zorluklarla geçmiş, zor işlerle mücadele etmiş. Bu kent için örnek insanlardan birisi. Özellikle son günlerde barış süreci görüşmeleri sırasında, sanırım yoğun bir tempo içerisinde, kendisini de ihmal etmiş. Umarım en kısa zamanda yapılan operasyonlar sonucunda tekrar sağlığına kavuşur. Adıyaman'da herkes Sırrı Süreyya'yı çok sever. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı herkes çok üzgün' diye belirtti.

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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