Adnan Oktar Suç Örgütü Davasında Yeni Gelişme: Sanıklara 'İndirimsiz' Ceza
Adnan Oktar'ın 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onandı. Sıra diğer sanıklara geldi. Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında beklenen karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklara acımadı ve 'indirimsiz' ağır cezalar verdi.
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Adnan Oktar’ın lideri olduğu ve kamuoyunda “Oktarcılar” olarak bilinen terör örgütü ile ilgili görülen davada sona gelindi.
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Davada yargılanan sanıklardan birinin beraat etmesi dikkat çekti. Sanıklardan Paşa Durmuş hakkında beraat kararı verildi.
Mahkeme başkanı kararda sanıklara ceza indirimi uygulamadı. Mahkeme başkanının "Yeniden suç işlemeyeceğinize ve örgütten ayrılmayacağınıza yönelik hiçbir emare görmediğimiz için takdir indirimi kullanmadık" dediği görüldü.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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