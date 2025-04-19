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Adnan Oktar Suç Örgütü Davasında Yeni Gelişme: Sanıklara 'İndirimsiz' Ceza

Adnan Oktar Suç Örgütü Davasında Yeni Gelişme: Sanıklara 'İndirimsiz' Ceza

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.04.2025 - 10:22

Adnan Oktar'ın 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezası onandı. Sıra diğer sanıklara geldi. Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında beklenen karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklara acımadı ve  'indirimsiz' ağır cezalar verdi.

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Adnan Oktar’ın lideri olduğu ve kamuoyunda “Oktarcılar” olarak bilinen terör örgütü ile ilgili görülen davada sona gelindi.

Adnan Oktar’ın lideri olduğu ve kamuoyunda “Oktarcılar” olarak bilinen terör örgütü ile ilgili görülen davada sona gelindi.

Adnan Oktar çeşitli suçlardan yargılandığı davada toplam 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezası almış ve cezalar Yargıtay’da onanmıştı. 

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında karar açıklandı.

Davada yargılanan sanıklardan birinin beraat etmesi dikkat çekti. Sanıklardan Paşa Durmuş hakkında beraat kararı verildi.

Davada yargılanan sanıklardan birinin beraat etmesi dikkat çekti. Sanıklardan Paşa Durmuş hakkında beraat kararı verildi.

Yıllardır firari olan ve yakalanan örgüt üyelerinden Orkun Sadun Erol'a 'örgüt üyeliği' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 

Bir diğer sanık Ali Sadun Engin ise 'cinsel saldırı' suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılırken Erol Şimşek'e aynı suçtan toplamda 256 yıl, Orkun Şimşek'e ise 346 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme başkanı kararda sanıklara ceza indirimi uygulamadı. Mahkeme başkanının "Yeniden suç işlemeyeceğinize ve örgütten ayrılmayacağınıza yönelik hiçbir emare görmediğimiz için takdir indirimi kullanmadık" dediği görüldü.

Mahkeme başkanı kararda sanıklara ceza indirimi uygulamadı. Mahkeme başkanının "Yeniden suç işlemeyeceğinize ve örgütten ayrılmayacağınıza yönelik hiçbir emare görmediğimiz için takdir indirimi kullanmadık" dediği görüldü.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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