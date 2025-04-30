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Engin Polat ve Babası Sezgin Polat'ın ''Vergi Suçu'' Davasında Karar: Sahte Faturadan 5 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Engin Polat ve Babası Sezgin Polat'ın ''Vergi Suçu'' Davasında Karar: Sahte Faturadan 5 Yıl 2 Ay Hapis Cezası

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.04.2025 - 18:25

Polat ailesinin ''vergi suçu'' davasında sona gelindi. Sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle Engin Polat ve babası Sezgin Polat’a 'Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet' suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası, Ahmet Gün’e ise aynı suça iştirak etmekten dolayı 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

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Geçtiğimiz günlerde TMSF, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftine ait lüks araçları satacaktı. Ancak mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Geçtiğimiz günlerde TMSF, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftine ait lüks araçları satacaktı. Ancak mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftine mahkemeden bu sefer kötü haber geldi.

Polat ailesinin şirketlerine, ‘sahte fatura kullanılması’, ‘muhasebe hileleri yapılması’ ve ‘çifte defter tutulmasına’ yönelik suçlardan soruşturma başlatılmıştı.

Polat ailesinin şirketlerine, ‘sahte fatura kullanılması’, ‘muhasebe hileleri yapılması’ ve ‘çifte defter tutulmasına’ yönelik suçlardan soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet' suçundan Engin Polat, Sezgin Polat ve muhasebecileri Ahmet Gün hakkında 'Vergi usul kanuna muhalefet' suçundan 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmış, savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4. celsesinde karar çıktı. Mahkeme, sanıklar Engin Polat ve Sezgin Polat’ın 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçundan ayrı ayrı 5 yıl 2 ay 15 gün kadar hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık Ahmet Gün ise, 'Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet' suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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