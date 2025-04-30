Engin Polat ve Babası Sezgin Polat'ın ''Vergi Suçu'' Davasında Karar: Sahte Faturadan 5 Yıl 2 Ay Hapis Cezası
Polat ailesinin ''vergi suçu'' davasında sona gelindi. Sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle Engin Polat ve babası Sezgin Polat’a 'Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet' suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası, Ahmet Gün’e ise aynı suça iştirak etmekten dolayı 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
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Geçtiğimiz günlerde TMSF, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftine ait lüks araçları satacaktı. Ancak mahkeme, satış işlemlerine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.
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Polat ailesinin şirketlerine, ‘sahte fatura kullanılması’, ‘muhasebe hileleri yapılması’ ve ‘çifte defter tutulmasına’ yönelik suçlardan soruşturma başlatılmıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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