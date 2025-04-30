Güvenlik Kameraları Bantlanmıştı: Gözaltına Alınan Otel Müdürü Serbest Bırakıldı
İBB'ye yönelik gerçekleştirilen ikinci operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların arasında güvenlik kameralarının kapatıldığı otelin müdürü de yer aldı. Gözaltına alınan otelin müdürü Sinan Udil ile güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Ekrem İmamoğlu'nun görüşmenin gerçekleşeceği otelde koruması Çağlar Türkmen'in, güvenlik kameralarını bantlayarak kapattığı ortaya çıkmıştı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil isimli şahıs ile güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan gözaltı kararı verildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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