Güvenlik Kameraları Bantlanmıştı: Gözaltına Alınan Otel Müdürü Serbest Bırakıldı

İmamoğlu'nun koruması olan özel güvenlik Çağlar Türkmen, İmamoğlu'nun gittiği oteldeki güvenlik kameralarının bantlanması kararının koruma ekibi tarafından alınan rutin bir uygulama olduğunu, bunu yapmak için kimsenin kendisine talimat vermediğini söylemişti.

Bu olayın günlerce konuşulması sonrası bazı adreslere operasyon gerçekleştirildi.