İmamoğlu'nun Otelde Yapacağı Toplantı Öncesi Kameraları Bantlayan Koruma da Gözaltına Alındı
Sabah saatlerinde İBB'ye ikinci bir operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda üst düzey isim gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında Ekrem İmamoğlu'nun korumasının da olduğu öğrenildi. İmamoğlu'nun otelde yapacağı toplantı öncesi korumasının güvenlik kameraları bantladığı ortaya çıkmıştı.
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İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturma kapsamında İBB'ye yönelik ikinci operasyonda 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı.
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Tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'nun otelde yapacağı toplantı öncesi güvenlik kameralarını bantlayan koruma Çağlar Türkmen de gözaltına alındı.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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