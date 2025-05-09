Uçak Kalkış Sırasında Alev Almıştı: Faciadan Dönülen Olayın Raporu Ortaya Çıktı
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Kaza, İngiltere’de Haziran 2024’te yaşandı.
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Raporda ayrıca, pilotun olay günü yıllık izinden henüz dönmüş olduğunu, en son iki hafta önce uçtuğunu ve “iyi dinlenmiş, iyi hisseder” bir vaziyette olduğu da ifade edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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