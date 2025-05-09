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Uçak Kalkış Sırasında Alev Almıştı: Faciadan Dönülen Olayın Raporu Ortaya Çıktı

Uçak Kalkış Sırasında Alev Almıştı: Faciadan Dönülen Olayın Raporu Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.05.2025 - 10:44

İngiltere’de bir uçak kalkış sırasında alev almıştı. Nedeni belli oldu. Pilotun “sağ ve sol elini birbirine karıştırdığı” ortaya çıktı.

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Kaza, İngiltere’de Haziran 2024’te yaşandı.

Kaza, İngiltere’de Haziran 2024’te yaşandı.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Gatwick’ten Kanada’nın Vancouver kentine doğru yola çıkan “Boeing 777” tipi yolcu uçağı kalkış sırasında frenleri alev aldı. Olay sırasında uçakta bulunan 13 mürettebat ve 334 yolcu yara almadan kurtarıldı. 

Faciadan dönülen olayın raporu yayımlandı. Rapora göre, pilotun kalkış esnasında sol elini hareket ettirmesi, bu esnada sağ eliyle kontrol kolunu geri çekmeye hazırlanması gerekiyordu. Fakat pilot bunun yerine “istemeden” sol elini geri çekmişti.

Raporda ayrıca, pilotun olay günü yıllık izinden henüz dönmüş olduğunu, en son iki hafta önce uçtuğunu ve “iyi dinlenmiş, iyi hisseder” bir vaziyette olduğu da ifade edildi.

Raporda ayrıca, pilotun olay günü yıllık izinden henüz dönmüş olduğunu, en son iki hafta önce uçtuğunu ve “iyi dinlenmiş, iyi hisseder” bir vaziyette olduğu da ifade edildi.

Hava Kaza Soruşturma Kurumu’nun (AAIB) raporuna göre, daha önce 6 bin saat uçuş geçmişi olan pilotun, sağını solunu neden karıştırmış olabileceğini bilmediğini belirtti.

Bu yaşanan kazadan sonra Gatwick Havalimanı, bir süre kapalı kaldı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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