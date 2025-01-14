Fatih Portakal Hükümetin Evlenecek Gençlere 150 Bin Kredi Müjdesini Eleştirdi

2025'in aile yılı ilan edilmesinin ardından hükümet özellikle evlilik aşamasında olan gençlere bazı 'müjdelerle' geldi. Bunlardan biri de 150 bin lira faizsiz krediydi. Fatih Portakal ise haber bülteninde faizsiz verilecek miktarı eleştirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programında çocuk sahibi olmak isteyenlere ve evlenmek isteyen vatandaşa bir dizi teşvik açıkladı.
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Fatih Portakal ise Sözcü Ana Haber'de kredinin yetersizliğini eleştirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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150 bin evlenirken yetmez ama sen o parayı boşananlara ver bak nasıl patlıyor 😊