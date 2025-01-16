Her Gün Sahilde Spor Yapan Fitness Eğitmeninin Patili Öğrencileriyle İmtihanı Sizlere de Tebessüm Ettirecek!

Mert Albayrak adlı fitness eğitmeni, her sabah sahilde spor yaptığı anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde yine sabah rutinini gerçekleştiriyordu ve o anlara dünyalar tatlısı iki konuk dahil oldu. Bir türlü rahat vermeseler de tatlılıkları başımızı döndürdü. Albayrak da onlar ne yapmak istiyorsa müdahale etmeden ayak uydurdu.
Gelin detaylara geçelim. 👇
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Patili iki dostumuzun muhtemelen kudurma saati gelmişti ki yerlerinde durmak bilmediler.
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Matı parçalamalar, çimi eşelemeler, Albayrak’ın üstüne çıkmalar derken harika anlar kayda yansıdı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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