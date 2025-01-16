Her Gün Sahilde Spor Yapan Fitness Eğitmeninin Patili Öğrencileriyle İmtihanı Sizlere de Tebessüm Ettirecek!

Mert Albayrak adlı fitness eğitmeni, her sabah sahilde spor yaptığı anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde yine sabah rutinini gerçekleştiriyordu ve o anlara dünyalar tatlısı iki konuk dahil oldu. Bir türlü rahat vermeseler de tatlılıkları başımızı döndürdü. Albayrak da onlar ne yapmak istiyorsa müdahale etmeden ayak uydurdu.

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