onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kızı Doğum Günü İçin Aile Fotoğrafı Yaptırınca Duygulanan Baba: “Bir Türlü Bir Araya Getiremediğim Beşli…”

Kızı Doğum Günü İçin Aile Fotoğrafı Yaptırınca Duygulanan Baba: “Bir Türlü Bir Araya Getiremediğim Beşli…”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.01.2025 - 10:26

İçerik Devam Ediyor

@as.pure.as.melody adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan Öznur Vardar adlı içerik üreticisi, çizimleri sayesinde harika hediyelere vesile oluyor. Bir çizimi de Reşit Enginar adlı babamıza gitmişti. Babasının doğum günü için aile tablosunu, Öznur Vardar’a çizdiren vefalı kızı unutulmaz bir hediye vermişti. Reşit Enginar’ın kargoyu açmasıyla gözlerinin dolması bir oldu. Babamız duygularına bizleri de ortak etti…

Detaylar için 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öznur Vardar, Reşit Enginar’ın ailesini bir araya getirerek güzel bir çizim ve photoshop yapmıştı.

Öznur Vardar, Reşit Enginar’ın ailesini bir araya getirerek güzel bir çizim ve photoshop yapmıştı.

Reşit Enginar hediyeyi görünce, “Bir türlü bir araya getiremediğim beşli, çok mücadele ettiğim…” demişti.

Reşit Enginar hediyeyi görünce, “Bir türlü bir araya getiremediğim beşli, çok mücadele ettiğim…” demişti.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın