Kızı Doğum Günü İçin Aile Fotoğrafı Yaptırınca Duygulanan Baba: “Bir Türlü Bir Araya Getiremediğim Beşli…”

@as.pure.as.melody adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan Öznur Vardar adlı içerik üreticisi, çizimleri sayesinde harika hediyelere vesile oluyor. Bir çizimi de Reşit Enginar adlı babamıza gitmişti. Babasının doğum günü için aile tablosunu, Öznur Vardar’a çizdiren vefalı kızı unutulmaz bir hediye vermişti. Reşit Enginar’ın kargoyu açmasıyla gözlerinin dolması bir oldu. Babamız duygularına bizleri de ortak etti…
Detaylar için 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öznur Vardar, Reşit Enginar’ın ailesini bir araya getirerek güzel bir çizim ve photoshop yapmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reşit Enginar hediyeyi görünce, “Bir türlü bir araya getiremediğim beşli, çok mücadele ettiğim…” demişti.
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın