Kızı Doğum Günü İçin Aile Fotoğrafı Yaptırınca Duygulanan Baba: “Bir Türlü Bir Araya Getiremediğim Beşli…”

@as.pure.as.melody adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan Öznur Vardar adlı içerik üreticisi, çizimleri sayesinde harika hediyelere vesile oluyor. Bir çizimi de Reşit Enginar adlı babamıza gitmişti. Babasının doğum günü için aile tablosunu, Öznur Vardar’a çizdiren vefalı kızı unutulmaz bir hediye vermişti. Reşit Enginar’ın kargoyu açmasıyla gözlerinin dolması bir oldu. Babamız duygularına bizleri de ortak etti…

Detaylar için 👇