Tasma Tutar Gibi Çanta Tutuyorlar: İspanya’daki İşportacıların Polisten Kaçmak İçin Bulduğu Yöntem

@ilkeryassar adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir gezgin, İspanya seyahatinde öğrendiği ilginç bir bilgiyi takipçileriyle paylaştı. İşportacıların polisten kaçarak ceza yememek için bulduğu yöntem yasadaki bir açığı da gözler önüne seriyordu. Gelin detaylara geçelim.
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Polis kimsenin kişisel eşyalarına dokunamayacağı için işportacılar sattıkları eşyaları bir iple kendilerine bağlıyolardı.
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Böylelikle polis geldiğinde eşyaları saniyesinde sırtlayıp cezadan kurtulabiliyorlardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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