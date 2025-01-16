onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Tasma Tutar Gibi Çanta Tutuyorlar: İspanya’daki İşportacıların Polisten Kaçmak İçin Bulduğu Yöntem

Tasma Tutar Gibi Çanta Tutuyorlar: İspanya’daki İşportacıların Polisten Kaçmak İçin Bulduğu Yöntem

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.01.2025 - 08:32

İçerik Devam Ediyor

@ilkeryassar adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir gezgin, İspanya seyahatinde öğrendiği ilginç bir bilgiyi takipçileriyle paylaştı. İşportacıların polisten kaçarak ceza yememek için bulduğu yöntem yasadaki bir açığı da gözler önüne seriyordu. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Polis kimsenin kişisel eşyalarına dokunamayacağı için işportacılar sattıkları eşyaları bir iple kendilerine bağlıyolardı.

Polis kimsenin kişisel eşyalarına dokunamayacağı için işportacılar sattıkları eşyaları bir iple kendilerine bağlıyolardı.

Böylelikle polis geldiğinde eşyaları saniyesinde sırtlayıp cezadan kurtulabiliyorlardı.

Böylelikle polis geldiğinde eşyaları saniyesinde sırtlayıp cezadan kurtulabiliyorlardı.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın