Çok Rahat Çok Profesyonel: Yeğenine Dilim Koptu Şakası Yapmak İsterken Hayalleri Suya Düştü

Yeni neslin çocukları artık öylesine zeki ki, yaptığımız hiçbir şakaya inanmıyor her şeyi hemen anlayıveriyor. @yasinabkh adlı TikTok hesabından yeğeniyle paylaşım yapan bir içerik üreticisi de bu konuya örnek vermiş oldu. Jelibonu mandala takarak dilim koptu şakası yapmak istemiş ancak yeğeni pek de inanmamıştı. Gelin detaylara geçelim.