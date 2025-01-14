Çok Rahat Çok Profesyonel: Yeğenine Dilim Koptu Şakası Yapmak İsterken Hayalleri Suya Düştü

Yeni neslin çocukları artık öylesine zeki ki, yaptığımız hiçbir şakaya inanmıyor her şeyi hemen anlayıveriyor. @yasinabkh adlı TikTok hesabından yeğeniyle paylaşım yapan bir içerik üreticisi de bu konuya örnek vermiş oldu. Jelibonu mandala takarak dilim koptu şakası yapmak istemiş ancak yeğeni pek de inanmamıştı. Gelin detaylara geçelim.
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Mandalı çeken minik çocuk jelibonun dil olduğuna inanıp inanmamak arasında kalmıştı.
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Sakin bir tavırla “Geri tak, ağzını aç, ben geri takıcam” demeleri hepimizi güldürdü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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