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Çok Rahat Çok Profesyonel: Yeğenine Dilim Koptu Şakası Yapmak İsterken Hayalleri Suya Düştü

Çok Rahat Çok Profesyonel: Yeğenine Dilim Koptu Şakası Yapmak İsterken Hayalleri Suya Düştü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.01.2025 - 23:46

İçerik Devam Ediyor

Yeni neslin çocukları artık öylesine zeki ki, yaptığımız hiçbir şakaya inanmıyor her şeyi hemen anlayıveriyor. @yasinabkh adlı TikTok hesabından yeğeniyle paylaşım yapan bir içerik üreticisi de bu konuya örnek vermiş oldu. Jelibonu mandala takarak dilim koptu şakası yapmak istemiş ancak yeğeni pek de inanmamıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Mandalı çeken minik çocuk jelibonun dil olduğuna inanıp inanmamak arasında kalmıştı.

Mandalı çeken minik çocuk jelibonun dil olduğuna inanıp inanmamak arasında kalmıştı.

Sakin bir tavırla “Geri tak, ağzını aç, ben geri takıcam” demeleri hepimizi güldürdü.

Sakin bir tavırla “Geri tak, ağzını aç, ben geri takıcam” demeleri hepimizi güldürdü.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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