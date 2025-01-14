onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sırtına Doğum Günü Olduğunu Yazan Motosikletli Trafikte Gülümseten Geri Dönüşler Aldı

Sırtına Doğum Günü Olduğunu Yazan Motosikletli Trafikte Gülümseten Geri Dönüşler Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.01.2025 - 22:27

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz aylarda bir motosiklet sürücüsü doğum gününde sırtına taktığı bir kağıda “Doğum günümü kutlamak için kornaya bas” yazmış ve harika anlar yaşamıştı. Bu durum kısa süre içerisinde akım haline geldi. Birçok motosikletli akıma katıldığı videolar paylaştı. @gulizarali.araz adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın da onlardan biri. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sırtına fotoğrafta gördüğünüz yazıyı asan genç kadın, trafikte gelen tepkileri kayda alarak paylaştı.

Sırtına fotoğrafta gördüğünüz yazıyı asan genç kadın, trafikte gelen tepkileri kayda alarak paylaştı.

Kornaya basanlar, kalp yapanlar, seslenerek doğum gününü kutlayanlar derken unutulmaz anlar yaşamıştı.

Kornaya basanlar, kalp yapanlar, seslenerek doğum gününü kutlayanlar derken unutulmaz anlar yaşamıştı.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın