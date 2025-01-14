Sırtına Doğum Günü Olduğunu Yazan Motosikletli Trafikte Gülümseten Geri Dönüşler Aldı

Geçtiğimiz aylarda bir motosiklet sürücüsü doğum gününde sırtına taktığı bir kağıda “Doğum günümü kutlamak için kornaya bas” yazmış ve harika anlar yaşamıştı. Bu durum kısa süre içerisinde akım haline geldi. Birçok motosikletli akıma katıldığı videolar paylaştı. @gulizarali.araz adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın da onlardan biri. Gelin detaylara geçelim.
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Sırtına fotoğrafta gördüğünüz yazıyı asan genç kadın, trafikte gelen tepkileri kayda alarak paylaştı.
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Kornaya basanlar, kalp yapanlar, seslenerek doğum gününü kutlayanlar derken unutulmaz anlar yaşamıştı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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