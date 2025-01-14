Sırtına Doğum Günü Olduğunu Yazan Motosikletli Trafikte Gülümseten Geri Dönüşler Aldı

Geçtiğimiz aylarda bir motosiklet sürücüsü doğum gününde sırtına taktığı bir kağıda “Doğum günümü kutlamak için kornaya bas” yazmış ve harika anlar yaşamıştı. Bu durum kısa süre içerisinde akım haline geldi. Birçok motosikletli akıma katıldığı videolar paylaştı. @gulizarali.araz adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın da onlardan biri. Gelin detaylara geçelim.