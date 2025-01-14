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Aşk Diye Bir Şey Olmadığını Savunan Teyzenin O Anları Hem Torunlarını Hem de Bizleri Güldürdü

Aşk Diye Bir Şey Olmadığını Savunan Teyzenin O Anları Hem Torunlarını Hem de Bizleri Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.01.2025 - 21:02

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Batuhan Şaraplı adlı sosyal medya hesaplarından son zamanlarda babaannesiyle paylaşımlar yapan içerik üreticisi etkileşimlerin odağı olmayı başarıyor. Babaannesinin tatlılığı, komikliği izleyicileri ekrana bağlıyor. Şimdiyse babaannesiyle aşka dair yaptıkları sohbetleriyle viral oldular. Gelin detaylara geçelim.

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Dedelerine yani eşine aşık olup olmadığı sorulunca tatlı teyzemiz, “Ben mi aşık olacağım, tövbe estağfurullah” demişti.

Dedelerine yani eşine aşık olup olmadığı sorulunca tatlı teyzemiz, “Ben mi aşık olacağım, tövbe estağfurullah” demişti.

Aşk diye bir şey olmadığını dile getiren teyzemiz, torunları ne derse dersin ikna olamamıştı.

Aşk diye bir şey olmadığını dile getiren teyzemiz, torunları ne derse dersin ikna olamamıştı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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