Burnundaki Piercingi Sandalyeye Sıkışan Kadının Yardımına İtfaiye Yetişti

Yurt dışında yaşanan ilginç bir olayla karşınızdayız. Burnunda piercing olan bir genç kadın nasıl olduysa piercingini sandalyeye sıkıştırmıştı. Ardından ise kendi çabasıyla sandalyeden ayrılamayınca çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldular. Arkadaşları genç kadını sandalyeyle birlikte itfaiye alanına taşıdı.
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İtfaiyeciler uzun uğraşlar sonucu sandalyeyi keserek genç kadını kurtardı.
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Herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olsa da genç kadının o korku dolu anları bir ömür unutamayacağı kesin.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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