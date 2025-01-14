Burnundaki Piercingi Sandalyeye Sıkışan Kadının Yardımına İtfaiye Yetişti

Yurt dışında yaşanan ilginç bir olayla karşınızdayız. Burnunda piercing olan bir genç kadın nasıl olduysa piercingini sandalyeye sıkıştırmıştı. Ardından ise kendi çabasıyla sandalyeden ayrılamayınca çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldular. Arkadaşları genç kadını sandalyeyle birlikte itfaiye alanına taşıdı.