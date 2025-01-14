Alkol Kontrolü Olmadan Araç Çalışmıyor: Bir İçerik Üreticisi İsveç’te Karşılaştığı Taksideki Kuralı Paylaştı

İsveç’te yaşayan ve @atalay_family adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir Türk, bindiği ticari takside ilk kez gördüğü bir kuralı paylaşmasıyla dikkat çekti. Alkollü araç kullanma probleminin önüne geçebilmek için getirilen kural oldukça mantıklıydı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?