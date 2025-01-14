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Alkol Kontrolü Olmadan Araç Çalışmıyor: Bir İçerik Üreticisi İsveç’te Karşılaştığı Taksideki Kuralı Paylaştı

Alkol Kontrolü Olmadan Araç Çalışmıyor: Bir İçerik Üreticisi İsveç’te Karşılaştığı Taksideki Kuralı Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.01.2025 - 18:14

İçerik Devam Ediyor

İsveç’te yaşayan ve @atalay_family adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir Türk, bindiği ticari takside ilk kez gördüğü bir kuralı paylaşmasıyla dikkat çekti. Alkollü araç kullanma probleminin önüne geçebilmek için getirilen kural oldukça mantıklıydı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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Aracın çalışabilmesi için taksi şoförünün alkolmetrede ölçüm yapması gerekiyordu.

Aracın çalışabilmesi için taksi şoförünün alkolmetrede ölçüm yapması gerekiyordu.

Alkol kontrolünde temiz sonuç çıkarsa araç çalışıyor, çıkmazsa çalışmıyordu.

Alkol kontrolünde temiz sonuç çıkarsa araç çalışıyor, çıkmazsa çalışmıyordu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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